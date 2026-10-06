Ariano: ancora una notte di vandalismo gratuito all'interno del silos parcheggio

Residenti indignati: "Andrebbero sbattuti in prima pagina i genitori di chi compie tali gesti"

ariano ancora una notte di vandalismo gratuito all interno del silos parcheggio

La storia si ripete...

Ariano Irpino.  

Hanno sfondato le porte degli ascensori, svuotato estintori, spezzato una catena, spostato le piante laterali e imbrattato mura e segnaletica. Ancora una notte di vandalismo gratuito all'interno del silo parcheggio Calvario ad Ariano Irpino. La scoperta è stata fatta in mattinata da alcuni utenti. Sul posto gli operai dell'area tecnica comunale che hanno provveduto a mettere in sicurezza le zone prese di mira.

"Sono anni che questa struttura subisce atti di vandalismo e nessuno ha mai pagato - andrebbero pubblicati in prima pagina nome e cognome dei genitori degli autori di questi gesti - ci dice un abitante - costringendoli a pagare i danni".

La struttura versa nel degrado più totale. Di notte si bivacca all'interno. Sporcizia e lordura ovunque. "Abbiamo timore di lasciare anche le auto all'interno di notte - non ci sentiamo più sicuri - ci dice una donna - ma è possibile che non si riesce ad arginare questo fenomeno?"

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