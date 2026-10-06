Ariano: ancora una notte di vandalismo gratuito all'interno del silos parcheggio Residenti indignati: "Andrebbero sbattuti in prima pagina i genitori di chi compie tali gesti"

Hanno sfondato le porte degli ascensori, svuotato estintori, spezzato una catena, spostato le piante laterali e imbrattato mura e segnaletica. Ancora una notte di vandalismo gratuito all'interno del silo parcheggio Calvario ad Ariano Irpino. La scoperta è stata fatta in mattinata da alcuni utenti. Sul posto gli operai dell'area tecnica comunale che hanno provveduto a mettere in sicurezza le zone prese di mira.

"Sono anni che questa struttura subisce atti di vandalismo e nessuno ha mai pagato - andrebbero pubblicati in prima pagina nome e cognome dei genitori degli autori di questi gesti - ci dice un abitante - costringendoli a pagare i danni".

La struttura versa nel degrado più totale. Di notte si bivacca all'interno. Sporcizia e lordura ovunque. "Abbiamo timore di lasciare anche le auto all'interno di notte - non ci sentiamo più sicuri - ci dice una donna - ma è possibile che non si riesce ad arginare questo fenomeno?"