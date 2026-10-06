Avellino, Lia muore a 37 anni Borgo Ferrovia in lutto: sempre nei nostri cuori Domani i funerali nella chiesa di San Francesco d'Assisi

Dolore e cordoglio a Borgo Ferrovia ad Avellino per la morte di Italia Spiezia, detta Lia, morta a soli 37 anni. Lia si è spenta ieri tra l'affetto dei suoi cari dopo aver combattuto contro una malattia che non le ha lasciato scampo. Ondata di commozione in città, sui social per la morte della giovanissima strappata alla vita troppo presto.

Lia e l'amore per la Scandone

"Ciao Lia... L'ultima volta che ci siamo visti e ti ho accompagnata al Country Sport eri sorridente e felice! Ed é così che voglio ricordarti! Mancheranno i tuoi occhi dolci e la passione che ti ha sempre contraddistinta per l'us Avellino e per la Scandone! Un abbraccio alla tua famiglia e a Sergio Trezza", annota su Facebook Marco Mallardo.

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno raggiungendo anche l'assessore Sergio Trezza, zio della 37enne.

Borgo Ferrovia in lutto

L'associazione Per Borgo Ferrovia guidata da Walter Giordano ricorda Lia, si unisce al dolore dei familiari per la straziante perdita. "Siamo addolorati e vicini ai familiari e parenti di Lia - commentano i componenti dell'associazione di quartiere -. Ogni famiglia del nostro borgo è stretta in religioso silenzio e preghiera per la povera Lia e i suoi cari".

I funerali di Lia si terranno domani, 6 ottobre, alle ore 11 nella chiesa di San Francesco d'Assisi a Borgo Ferrovia. Il feretro partirà dalla casa funeraria Irpinia di Torrette di Mercogliano.