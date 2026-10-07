Ai domiciliari ma continuava a spacciare hashish e cocaina: 27enne in carcere Il 27enne è stato trasferito presso la Casa circondariale “Capodimonte” di Benevento

Nuovo arresto nell’ambito dei servizi della Polizia di Stato di Avellino finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli, pianificati e coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno portato all’arresto in flagranza di reato di un 27enne pregiudicato, residente in un Comune della Valle Caudina e già sottoposto agli arresti domiciliari.

L’operazione è stata condotta nella serata di ieri dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino. Nel corso della perquisizione effettuata nell’abitazione in cui il giovane stava scontando la misura restrittiva, i poliziotti hanno rinvenuto complessivamente 36 grammi di hashish e 19 grammi di cocaina.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre trovati due bilancini di precisione, diverse buste di cellophane ritenute destinate al confezionamento della sostanza e 555 euro in banconote di vario taglio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Al termine degli accertamenti, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il competente Tribunale, il 27enne è stato trasferito presso la Casa circondariale “Capodimonte” di Benevento, dove rimane in attesa dell’udienza di convalida.

L’arresto rientra nell’attività di controllo e prevenzione messa in campo dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti sul territorio.

Come previsto dalla legge, le contestazioni nei confronti dell’indagato sono allo stato provvisorie: la sua eventuale responsabilità penale dovrà essere accertata con sentenza definitiva.