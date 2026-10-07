Ariano: le telecamere hanno ripreso tutto, vandali in via di identificazione

La polizia municipale procederà all'identificazione dei responsabili

ariano le telecamere hanno ripreso tutto vandali in via di identificazione

L'immediata risposta da parte dell'amministrazione comunale dopo il grave episodio...

Ariano Irpino.  

All'indomani degli ennesimi atti vandalici verificatisi all'interno del parcheggio Silos-Calvario di Ariano Irpino, dove nella notte del 6 ottobre sono stati staccati e svuotati alcuni estintori, interviene con determinazione l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Ferrante. Leggi qui il resoconto di ieri

"Il primo aspetto importante da chiarire è questo: le telecamere di videosorveglianza del parcheggio sono presenti e regolarmente funzionanti. Le immagini registrate saranno pertanto visionate dalla polizia municipale, che procederà agli opportuni accertamenti per individuare i responsabili dell’atto vandalico. Così come già avvenuto in occasione di precedenti episodi, i soggetti identificati saranno denunciati alla procura della repubblica".

L’amministrazione comunale è già impegnata affinché venga ripristinata nel più breve tempo possibile la piena funzionalità delle dotazioni antincendio danneggiate.

"E' inesatto affermare che l’assenza di videosorveglianza renda difficile l’identificazione degli autori: il sistema di videosorveglianza c’è, è funzionante e le immagini consentiranno alla polizia municipale di svolgere le necessarie verifiche".

Ultime Notizie