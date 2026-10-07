Ariano: le telecamere hanno ripreso tutto, vandali in via di identificazione La polizia municipale procederà all'identificazione dei responsabili

All'indomani degli ennesimi atti vandalici verificatisi all'interno del parcheggio Silos-Calvario di Ariano Irpino, dove nella notte del 6 ottobre sono stati staccati e svuotati alcuni estintori, interviene con determinazione l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Ferrante. Leggi qui il resoconto di ieri.

"Il primo aspetto importante da chiarire è questo: le telecamere di videosorveglianza del parcheggio sono presenti e regolarmente funzionanti. Le immagini registrate saranno pertanto visionate dalla polizia municipale, che procederà agli opportuni accertamenti per individuare i responsabili dell’atto vandalico. Così come già avvenuto in occasione di precedenti episodi, i soggetti identificati saranno denunciati alla procura della repubblica".

L’amministrazione comunale è già impegnata affinché venga ripristinata nel più breve tempo possibile la piena funzionalità delle dotazioni antincendio danneggiate.

"E' inesatto affermare che l’assenza di videosorveglianza renda difficile l’identificazione degli autori: il sistema di videosorveglianza c’è, è funzionante e le immagini consentiranno alla polizia municipale di svolgere le necessarie verifiche".