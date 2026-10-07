Verme nel merluzzo al Palazzotto: domani il caso in commissione trasparenza Campioni inviati all'Istituto Zooprofilattico di Portici e domani caso nella commissione comunale

Vermi nei bastoncini di pesce serviti nella mensa scolastica del Regina Margherita Palazzotto di Avellino, il caso arriva in commissione trasparenza. Domani una delegazione di genitori incontrerà il responsabile del servizio comunale e l'assessore di Riferimento Geppino Giacobbe nella commissione guidata da Laura Nargi. Il verme nel merluzzo è stato trovato proprio nel piatto di un esponente del comitato di controllo dei genitori sulla refezione scolastica, rabbia e indignazione tra le famiglie.

Sul posto i NAS e l'Asl di Avellino.

Spiezia: faremo chiarezza

"Ascolteremo L'assessore di riferimento Giacobbe, il responsabile comunale del servizio e una delegazione di genitori del Regina Margherita, per ricostruire ogni aspetto di questa vicenda - spiega il consigliere Monica Spiezia e vicepresidente della Commissione Trasparenza (nella foto, ndr) - Faremo chiarezza su una vicenda che ha comprensibilmente scosso ogni famiglia. Con il presidente di commissione Laura Nargi abbiamo subito predisposto di inserire l'argomento all'ordine del giorno per chiarire ogni fase nella sequenza di quanto avvenuto".

I controlli dei Nas

Sul posto, quindi ieri, si sono recati i militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità, che hanno avviato i controlli secondo protocollo. Una lunga ispezione, quella effettuata nei locali della scuola, a cui hanno preso parte anche i tecnici dell’Azienda sanitaria locale. I campioni sono poi stati inviati all’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, dove verranno eseguite le analisi. Al momento, dunque, si attendono gli esiti degli esami, che serviranno sia a chiarire la vicenda che a ricostruire, eventualmente, l’intera filiera del prodotto contaminato. Dalla lavorazione all’arrivo nella scuola. Nel frattempo, comunque, al Regina Margherita le attività di refezione non sono state sospese. «Nessun allarme. Si è trattato - spiega l’assessore all’Istruzione Giacobbe - di un caso isolato e che ha riguardato una singola partita di pesce surgelato. Non dipende dal servizio interno». Il servizio di refezione scolastica dipende direttamente dal Comune, che a sua volta lo dà in affidamento alle ditte specializzate nel settore.