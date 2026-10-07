Fratelli d'Italia: convocazione esecutivo provinciale ad Avellino Ad annunciarlo il presidente provinciale Ines Fruncillo

E' convocata per il prossimo 9 ottobre 2026, alle ore 18.00, presso la sede del Coordinamento di Avellino, la riunione dell’Esecutivo Provinciale del partito di Fdi, finalizzata alla definizione delle attività e degli indirizzi organizzativi dei prossimi mesi. Ad annunciarlo il Presidente Provinciale Ines Fruncillo.

Saranno affrontati i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Tesseramento – verifica dell’andamento delle adesioni e organizzazione delle attività

connesse;

2. Programmazione territoriale autunno-inverno – definizione del calendario delle iniziative e

coordinamento delle attività da sviluppare sul territorio provinciale;

3. “Gymnasium” – pianificazione dei prossimi appuntamenti, individuazione dei temi e dei

relatori e organizzazione delle relative attività;

4. Dipartimenti Tematici Provinciali – definizione dell’assetto, attribuzione delle responsabilità

e individuazione dei referenti, con impostazione delle rispettive aree di intervento;

5. In vista dell’Esecutivo Regionale del 10 ottobre 2026 – confronto sul quadro politico e

organizzativo e definizione delle osservazioni e delle proposte del Coordinamento Provinciale

da rappresentare in sede regionale;

6. Valutazioni politiche – esame dell’attuale fase politica e confronto sulle priorità e sulle

prospettive dell’azione del Coordinamento Provinciale;

7. Varie ed eventuali

La riunione assume particolare importanza in considerazione delle decisioni organizzative da assumere e degli appuntamenti che interesseranno il Partito nei prossimi mesi.

Sarà inoltre un’occasione utile per raccogliere, prima dell’esecutivo regionale del 10 ottobre 2026, le valutazioni e i contributi dei componenti dell’esecutivo provinciale, così da poter rappresentare in sede regionale una posizione maturata attraverso un confronto collegiale.