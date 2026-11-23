Avellino, sbanda e si ribalta col furgone: paura all'uscita del casello Traffico e soccorsi all'altezza dell'uscita del casello Avellino Est

Un furgone si è ribaltato sul fianco oggi pomeriggio all'uscita Avellino Est dell'autostrada, dove sono intervenuti forze dell'ordine e soccorsi. Traffico e paura lubngo il collegamento ad alta percorrenza del capoluogo irpino, dove sono stati tempestivi i soccorsi.

Furgone ribaltato e carreggiata parzialmente occupata

Il mezzo, di colore bianco, dopo essersi ribaltato si è fermato di traverso sull'asfalto, occupando parte della carreggiata di transito dei veicoli. Sulla strada sono visibili detriti sparsi. Non sono state fornite indicazioni sulle cause dello schianto, sul numero delle persone coinvolte né sulle loro condizioni.

Intervento di agenti e soccorritori ad Avellino Est

Sul posto sono presenti agenti e squadre di emergenza per i rilievi e per la messa in sicurezza del tratto. Gli automobilisti in transito sono invitati alla massima prudenza.