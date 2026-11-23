Cambia giorno e orario di Avellino Basket - Fortitudo Bologna Novità per il big match della tredicesima giornata del campionato di Serie A2

Cambia il giorno e l'orario della gara tra l'Halley Campania Avellino Basket e la Flats Service Fortitudo, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A2. Era in programma domenica 6 dicembre con palla a due alle 20.30. La gara è stata anticipata a sabato 5 dicembre e la palla a due è fissata alle ore 20. Appuntamento che cambia, quindi, per il big match del PalaDelMauro.

Il comunicato ufficiale

"L'Halley Campania Avellino Basket comunica che il match contro la Flats Service Fortitudo Bologna, valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest, originariamente programmato per domenica 6 dicembre alle 18.00, è stato anticipato a sabato 5 dicembre alle ore 20.00 al PalaDelMauro".