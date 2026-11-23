Frana Montevergine, finalmente si siamo riapre la strada: ecco le nuove regole Il presidente della provincia: si apre in sicurezza, stop ai bus da 54 posti e senso unico alternato

Si è tenuta questa mattina a Palazzo Caracciolo una riunione operativa per definire il piano di riapertura in sicurezza della ex strada statale 374 dir che porta Montevergine, chiusa in parte in seguito ai movimenti franosi avvenuti lo scorso anno.

All’incontro - coordinato dal presidente della Provincia, Fausto Picone – hanno partecipato l’abate di Montevergine, padre Riccardo Luca Guariglia, i sindaci di Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo insieme ai rappresentanti delle Polizie Locali, i tecnici della Provincia e del Demanio.

La data di riapertura dell’arteria verrà comunicata ufficialmente nei prossimi giorni.

Il dispositivo di circolazione è il seguente:

È sempre vietato il transito da Ospedaletto d’Alpinolo e fino al Santuario di Montevergine dei bus da 54 posti. Tali pullman potranno parcheggiare a Mercogliano per usufruire della Funicolare o a Ospedaletto d’Alpinolo, da dove partirà un servizio navetta per raggiungere l’Abbazia;

nel tratto interessato dalla frana e ora ripristinato dalla Provincia, la circolazione è a senso unico alternato, regolata da impianto semaforico. Viene stimato un aumento dei tempi di percorrenza di circa tre minuti;

in caso di allerta meteo di colore Giallo, per motivi di sicurezza, la ex strada statale 374 dir verrà chiusa nel tratto interessato dalla frana da una sbarra installata qualche decina di metri dopo il tornante del ristorante “Il Casone” (il ristorante sarà sempre raggiungibile). Le informazioni sulle comunicazioni relative a eventuali messaggi di allerta si potranno attingere dai siti internet istituzionali di Regione Campania, Protezione Civile e dell’Abbazia di Montevergine. In ogni caso, la chiusura dell’arteria per l’allerta meteo sarà comunicata da apposita segnaletica installata nei pressi della Caserma dei Carabinieri ad Ospedaletto d’Alpinolo;

Santuario apertura fissa

il Santuario di Montevergine resterà sempre aperto, anche in caso di allerta di colore Giallo. Sarà raggiungibile con la Funicolare o dalla strada che parte da Pietrastornina.

“Finalmente ci siamo – dichiara il presidente della Provincia, Fausto Picone -. Siamo pronti per la riapertura in sicurezza della strada, probabilmente già entro questa settimana. Abbiamo completato i lavori e le fasi di collaudo che hanno imposto di stabilire un nuovo dispositivo di circolazione per scongiurare ogni problema”.





Avellino, 23 Novembre 2026 Con preghiera di diffusione e/o pubblicazione