La fortuna bacia l'Irpinia: viti 50mila euro a Castelvetere Sabato al vincita

Il Lotto premia la Campania. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026 nella regione, tra le vincite maggiori, sono stati centrati premi per un valore complessivo che supera i 102mila euro. Nell’estrazione di venerdì in Via Roma a Vico Equense, in provincia di Napoli, vinti 12.500 euro grazie ad un ambo.

Colpi fortunati nel weekend

Sabato, presso l’esercizio commerciale situato nella Strada Statale 400 per Castelvetere a Castelvetere Sul Calore (AV), messo a segno un colpo da 50.596 euro con sei ambi, quattro terni, una quaterna e una giocata Lottopiù. Nella stessa giornata tre ambi e un terno valgono un premio da 23.750 euro in Via Monte Rosa a Napoli, mentre ad Aversa, in provincia di Caserta, centrata una vincita da 15.775 euro grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro presso il punto vendita in Via S. Paolo.

Bilancio e premi distribuiti

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,66 milioni di euro, per un totale di 1,117 miliardi di euro da inizio 2026.