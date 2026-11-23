Marotta (UGL): "Irpiniambiente costretta a tagli per i debiti dei Comuni" "I cittadini che pagano la Tari hanno diritto di sapere che fine fanno i loro soldi"

"A pagare il prezzo dell'inadempienza dei Comuni morosi sono, ancora una volta, i lavoratori e i cittadini che versano regolarmente le tasse. Messa alle strette da una grave crisi di liquidità causata dal mancato pagamento delle fatture da parte delle amministrazioni locali, Irpiniambiente è stata costretta a tirare il freno a mano: con il blocco degli straordinari, la raccolta differenziata viene ridotta all'essenziale": si legge nella nota del segretario di UGL Partecipate Avellino, Nunzio Marotta, sulla vertenza Irpiniambiente.

Il comunicato della UGL Partecipate Avellino

"Le direttive diramate dall'amministratore unico Claudio Crivaro ai distretti operativi parlano chiaro: con l'orario ordinario oggi si possono garantire soltanto i servizi primari: frazione organica, indifferenziato, ospedali, strutture sanitarie, carceri e pulizia al termine dei mercati. Tutto il resto passa inevitabilmente in secondo piano, con il concreto rischio di ritardi o mancati ritiri per plastica, metalli, carta, cartone e spazzamento stradale. Una misura obbligata per una società che, oltre a non incassare quanto dovuto dagli enti locali, deve fare i conti con il blocco delle assunzioni interinali e il pericolo che i fornitori, anch'essi in attesa di pagamenti, chiudano i rubinetti.

Come Ugl Partecipate, riteniamo che l'azienda stia dando un segnale di responsabilità riorganizzando i turni sui servizi indispensabili senza nascondere i problemi, ma di fronte a questa situazione i Comuni morosi non possono che fare mea culpa e saldare immediatamente i loro debiti. Con il fermo dello straordinario resta scoperta il 40 per cento dell'attività operativa, una criticità aggravata dal fatto che dalla nascita della società sono andati in pensione circa cento dipendenti mai rimpiazzati, costringendoci a rincorrere continuamente l'organizzazione del lavoro.

È inaccettabile che a subire i disagi siano tutti allo stesso modo: invito i sindaci dei Comuni in regola con i pagamenti a segnalare ogni eventuale disservizio, perché hanno pieno diritto ad avere il ciclo completo e i lavoratori sono disponibili a spostarsi per garantirlo. Piuttosto, è giusto che le conseguenze dei mancati saldi delle fatture ricadano sui Comuni morosi. Ma soprattutto, i cittadini che pagano puntualmente la Tari hanno il sacrosanto diritto di sapere che fine fanno i loro soldi, visto che non vengono utilizzati per saldare il servizio rifiuti erogato da Irpiniambiente.

Restiamo in attesa di risposte concrete e immediate sul fronte del recupero dei crediti, tra l'intervento del Prefetto e gli avvisi formali avviati su input della Provincia: servono fatti decisivi per tutelare il servizio, i cittadini virtuosi e il futuro stesso dei lavoratori e della società".