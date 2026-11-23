Luca Rossi incanta Aiello del Sabato: tre tammorre e la magia del talento Alla rassegna (R)Esistiamo, un concerto tra Mamma Schiavona, canti popolari e Bella Ciao

Ci sono spettacoli che si applaudono e spettacoli che ci si porta dentro. Quello di Luca Rossi appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Non soltanto per la bellezza della musica, ma per quella sensazione rara di aver incontrato un artista che ha qualcosa di autentico da raccontare e che, soprattutto, sa come farlo arrivare al cuore di chi ascolta.

Tre tammorre. Tre semplicissimi tamburi a cornice. Eppure, nelle sue mani, sembravano un'intera orchestra. È questa l'immagine più potente che resta della serata alla Sala Teatro del Centro Sociale Madre Teresa di Calcutta di Aiello del Sabato, nell'ambito della rassegna (R)Esistiamo, curata dall'associazione La bottega del sottoscala.

Un luogo raccolto, perfetto per uno spettacolo che vive proprio della vicinanza tra artista e pubblico. Perché Luca Rossi non è venuto semplicemente a suonare. Ha raccontato, spiegato, evocato luoghi e persone, riportato alla luce parole e melodie che appartengono alla storia della nostra terra. E lo ha fatto con una naturalezza disarmante, senza mai dare l'impressione di voler impartire una lezione, nonostante la profondità e l'erudizione della sua narrazione.

Tre tamburi che diventano un'orchestra

Bisognava esserci per comprendere fino in fondo cosa riesca a fare Luca Rossi con una tammorra. Uno strumento che, nelle mani di chi non lo conosce, potrebbe sembrare elementare. Un cerchio di legno, una pelle tesa, i sonagli. Tutto qui, almeno in apparenza. Poi arrivano le sue mani e cambia tutto. Il tamburo comincia a parlare. Si fa profondo, leggero, incalzante, quasi sussurrato. A tratti sembra moltiplicarsi, come se a suonare fossero diversi percussionisti. E invece è sempre lui, solo lui, a governare ritmo, intensità e silenzi con una padronanza che lascia ammirati.

La cosa più sorprendente è che nulla appare esibito. Non c'è virtuosismo fine a sé stesso, nessuna voglia di stupire con effetti spettacolari. C'è la sicurezza di chi conosce intimamente il proprio strumento e riesce a tirarne fuori possibilità espressive che sembrano inesauribili. Tre tamburi, una voce. Una ricchezza sonora che non ha avuto bisogno di nient'altro.

Mamma Schiavona, una devozione che racconta la nostra terra

Tra i momenti più belli della serata, quelli dedicati a Mamma Schiavona, la Madonna nera venerata nel Santuario di Montevergine, hanno avuto una forza particolare. Luca Rossi ha accompagnato il pubblico alle radici di una devozione profondamente radicata nella cultura campana, dove fede, musica, pellegrinaggio e tradizione popolare convivono da secoli.

Il racconto è partito dai canti antichi, dalle preghiere tramandate oralmente, da quella religiosità che non ha mai avuto bisogno di grandi apparati per esprimersi. Bastavano una voce, un tamburo, una comunità che si ritrovava. Rossi ha saputo raccontare questo universo senza retorica e senza compiacimento. Con la competenza di chi ha studiato e approfondito, ma anche con il rispetto di chi sa che quelle tradizioni non appartengono soltanto ai libri. Appartengono alle persone.

E ascoltandolo veniva spontaneo pensare a quanto di questa ricchezza rischiamo di perdere, spesso senza nemmeno accorgercene.

La profondità di un racconto che non diventa mai una lezione

Uno degli aspetti che più hanno colpito è stata la qualità della narrazione. Luca Rossi possiede una conoscenza profonda della musica popolare, delle sue origini e dei suoi significati. Ma riesce a condividerla senza appesantire il racconto, senza creare distanza con chi ascolta. Ogni brano arrivava accompagnato dal suo contesto. Le parole dei canti acquistavano un significato diverso dopo averne conosciuto la storia. I ritmi non erano più soltanto sequenze musicali, ma diventavano il suono di una festa, di un'invocazione, di un momento della vita collettiva. Si passava dalle antiche preghiere ai canti legati alla rinascita, dalla spiritualità alla dimensione più gioiosa della tradizione. E tutto trovava una propria collocazione, come le pagine di un racconto che si compone lentamente.

In alcuni momenti era quasi difficile stabilire dove finisse la musica e dove cominciasse la parola. Perché il tamburo continuava a raccontare anche quando la voce taceva, e la voce sembrava proseguire il ritmo anche quando lo strumento si fermava.

Da Montevergine a Bella Ciao, il filo della memoria popolare

E poi è arrivata Bella Ciao. Dopo aver attraversato i canti legati a Mamma Schiavona, la spiritualità popolare, le antiche preghiere e le musiche della festa, il percorso è approdato alla canzone italiana probabilmente più conosciuta al mondo. Una scelta che, dentro quella narrazione, ha acquistato un significato particolare. Perché Bella Ciao non è soltanto un canto legato alla memoria della Resistenza. È anche una melodia che ha attraversato confini, culture, lingue e generazioni, diventando un simbolo internazionale di libertà. Nelle mani di Luca Rossi è tornata alla sua essenza. Nessun arrangiamento ridondante, nessuna concessione alla spettacolarizzazione. Soltanto il ritmo del tamburo e la forza di una voce.

Un grande artista che non ha bisogno di dimostrare nulla

Chi conosce il percorso di Luca Rossi sa che la sua presenza sui palcoscenici internazionali non è casuale. La sua tammorra ha viaggiato da Roma a Parigi, da Atene a Berlino, passando per Yerevan, Tangeri, Dakar e Betlemme. Ha incontrato musicisti e linguaggi differenti, partecipando a collaborazioni con Enzo Avitabile, Teresa De Sio e la Nuova Compagnia di Canto Popolare. Tra le esperienze più significative figurano lo spettacolo Weavings, diretto da Nicolas Jaar e presentato al Lincoln Center di New York, e la tournée in Cile con gli Inti-Illimani.

Il merito di una rassegna che sceglie la qualità

Una serata come questa racconta anche il valore di una proposta culturale costruita con attenzione. La rassegna (R)Esistiamo, organizzata dall'associazione La bottega del sottoscala negli spazi della Sala Teatro del Centro Sociale Madre Teresa di Calcutta di Aiello del Sabato, conferma quanto sia importante offrire occasioni di incontro con artisti capaci di unire qualità, ricerca e capacità comunicativa. Il cartellone, che comprende spettacoli rivolti agli adulti e ai bambini, rappresenta un'opportunità preziosa per una comunità che sceglie di investire nel teatro e nella musica come occasioni di partecipazione.