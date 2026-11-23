Ariano Irpino ricorda le vittime del terremoto del 23 novembre 1980 "Trasmettere questa memoria alle nuove generazioni è una responsabilità condivisa"

"Nel quarantaseiesimo anniversario del terremoto del 23 novembre 1980, l’Amministrazione comunale di Ariano Irpino, guidata dal sindaco Mario Ferrante, rende omaggio alle vittime del sisma ed esprime la propria vicinanza alle loro famiglie": si legge nella nota diffusa dal Comune di Ariano Irpino.

"La memoria è responsabilità condivisa"

"Quella sera ha segnato la storia dell’Irpinia e di tante comunità del Mezzogiorno. Nel ricordo delle vite spezzate, Ariano Irpino rende omaggio anche a quanti portarono soccorso e a chi, negli anni successivi, contribuì a ricostruire le case e a far ripartire la vita dei paesi colpiti. Trasmettere questa memoria alle nuove generazioni è una responsabilità condivisa. Da essa discende un impegno concreto per le istituzioni, chiamate a promuovere la prevenzione del rischio sismico, la cura del territorio e la sicurezza degli edifici. In questa giornata di commemorazione, l’Amministrazione comunale si unisce a tutte le comunità irpine nel ricordo delle vittime e rinnova il proprio impegno per la sicurezza dei cittadini".