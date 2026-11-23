Ariano Irpino: l'Albero del Cuore nel corso di "12 ore non stop" Il corso si è svolto presso il Centro Pastorale San Francesco

L’Albero del Cuore nell’ambito della manifestazione di sport e beneficenza "12 ore non stop" organizzata dalla Marathon Club Ariano Irpino ha formato nel secondo step dell’iniziativa circa 40 discenti con un corso Blsd per personale non sanitario. "Il corso si è svolto presso il Centro Pastorale San Francesco di Ariano Irpino ed ha visto la partecipazione degli atleti della ASD Marathon Club, commercianti, imprenditori, volontari e semplici cittadini. - si legge nella nota diffusa - La morte improvvisa colpisce in Italia un cittadino ogni 1000 abitanti e solo un intervento precoce nei primi minuti con massaggio cardiaco e uso del defibrillatore da parte di personale anche non sanitario, adeguatamente formato, in attesa dell’arrivo dei soccorsi avanzati del 112, può aumentare il tasso di sopravvivenza".

"La Villa Comunale sarà cardioprotetta"

"Il terzo step sarà l’installazione del defibrillatore semiautomatico acquistato dall’Albero del Cuore con i soldi raccolti dall’iniziativa di beneficenza 12 ore non stop, che sarà posizionato all’ingresso della villa comunale di Ariano Irpino. La Presidente dell’Albero del cuore Anna Pellecchia ringrazia l’ASD Marathon Club di Ariano Irpino per aver scelto l’associazione quale destinataria dei fondi raccolti. Il dottore Pasqualino Molinario esprime soddisfazione dichiarando che la Villa Comunale di Ariano Irpino, purtroppo teatro di alcune morti improvvise, e molto frequentata dai cittadini, sarà cardioprotetta. Ha partecipato al corso quale discente anche l’assessore allo Sport Crescenzo Perrina che ha elogiato le due Associazioni per l’iniziativa di beneficenza a servizio del Comune di Ariano Irpino".