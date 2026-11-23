Terremoto 1980, monito e memoria: quei 90 secondi che ci hanno cambiato L'anniversario 46 anni dopo

Il 23 novembre 1980 resta una delle date più dolorose nella storia dell’Irpinia e dell’Italia. Alle 19:35, mentre la domenica si avviava alla conclusione e le famiglie si preparavano alla sera, una violenta scossa trasformò in pochi istanti la normalità in una catastrofe. L’Avellino aveva appena battuto l’Ascoli per 4-2, ma quel risultato e le abitudini di una giornata qualunque sarebbero rimasti sullo sfondo di una tragedia destinata a segnare intere generazioni.

Il sisma durò circa 90 secondi e colpì case, scuole, chiese e ospedali. Il bilancio fu di circa 3.000 morti, quasi 10.000 feriti e centinaia di migliaia di sfollati. Furono 103 i comuni interessati nella provincia di Avellino, 66 in quella di Salerno e 45 nel Potentino. Numeri che restituiscono solo in parte la dimensione dell’evento e la portata delle conseguenze sulle comunità coinvolte.

Le macerie e la risposta dello Stato

A Sant’Angelo dei Lombardi, come in numerosi altri centri, per giorni dalle rovine emersero corpi e richieste di aiuto. Alla devastazione si aggiunse la rabbia per una risposta ritenuta troppo lenta, soprattutto nelle aree più isolate, dove molte persone rimasero senza assistenza o intrappolate sotto le macerie prima dell’arrivo dei soccorritori.

In quel contesto assunse un valore simbolico la visita del presidente della Repubblica Sandro Pertini, che il giorno successivo incontrò la popolazione tra gli edifici distrutti. Al rientro a Roma, il 27 novembre, Pertini denunciò con parole dure ritardi, inefficienze e responsabilità nella gestione dell’emergenza. Il suo intervento richiamò anche le promesse non mantenute dopo il terremoto del Belice e mise in guardia dal rischio che la ricostruzione producesse nuove ingiustizie e sprechi.

La vicenda mostrò che il terremoto non era soltanto un fenomeno naturale, ma anche una prova per le istituzioni e per la capacità dello Stato di intervenire con tempestività, trasparenza e continuità. La ricostruzione avrebbe richiesto anni e avrebbe modificato il volto dei paesi colpiti, insieme alla struttura sociale ed economica del territorio.

Una paura ancora presente

A distanza di 46 anni, la memoria torna a confrontarsi con la fragilità del territorio. Un anno prima, l’Irpinia era stata interessata da una nuova sequenza di scosse: una con epicentro a Grottolella e un’altra a Montefredane, entrambe avvertite dalla popolazione senza provocare danni. L’episodio riaccese una paura legata non solo alla geologia, ma anche al ricordo di chi visse quella sera e di chi ne ha ereditato il racconto.

Per questo il richiamo al 1980 riguarda anche il presente. La sicurezza degli edifici, la conoscenza dei rischi, la prevenzione e l’organizzazione dei soccorsi devono restare impegni costanti. La ricostruzione ha consentito alle comunità di rialzarsi, riaprire attività e restituire vita ai paesi, ma non ha cancellato le fragilità legate allo spopolamento, alle difficoltà economiche e all’incertezza sul futuro.

Conservare la memoria significa allora trasmettere alle nuove generazioni ciò che accadde, custodire le testimonianze e ricordare tanto le vittime quanto il lavoro di chi contribuì alla rinascita. L’Irpinia non può essere identificata soltanto con le sue cicatrici: il 23 novembre rappresenta anche la capacità di trasformare il dolore in consapevolezza e di continuare a ricominciare.