VIDEO | "Sognando un altro 25 novembre": MIA, Liceo Mancini e Provincia insieme Incontro nella sala Grasso di Palazzo Caracciolo con i ragazzi protagonisti

Incontro nella sala Grasso di Palazzo Caracciolo dal titolo "Sognando un altro 25 novembre" sul reale significato della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Studenti protagonisti nell'evento voluto dal Movimento Irpino Antiviolenza, dal Liceo Pasquale Stanislao Mancini e dalla Provincia di Avellino.

Le interviste a Nicastro, Gianfelice e Renzulli

"Il mondo apparterrà a loro e dobbiamo mettere in condizione i ragazzi di crescere forti, sicuri e consapevoli che ogni cambiamento nel mondo ha visto protagonisti i cittadini": così Rita Nicastro, presidente del MIA (Movimento Irpino Antiviolenza). "A scuola portiamo avanti da anni il coinvolgimento attivo dei ragazzi rispetto alla conoscenza di se stessi, dei propri sentimenti e delle proprie emozioni per impare a costruire relazioni che possano essere non di tipo tossico e di rispetto per le donne": ha sottolineato la dirigente scolastica del Liceo "P.S. Mancini" di Avellino, la professoressa Paola Anna Gianfelice. "È stato il tentativo di ribaltare il contesto, abbiamo voluto che fossero i ragazzi ad attraversare le istituzioni. - ha rimarcato la consigliera Pari Opportunità della Provincia di Avellino, Katia Renzulli - Abbiamo regalato uno spazio pubblico e concreto per esprimere domande scomode e mettere in discussioni adulti e istituzioni su un tema centrale".