Avellino, tentato omicidio Malinconico: al via gli esami sul dna Inizieranno il 3 dicembre sulle tracce di dna rinvenute nell'auto utilizzata per il raid.

di Paola Iandolo

Sul tentato omicidio di Nello Malinconico continuano le indagini: dopo l’iscrizione di due nuovi indagati da parte della Procura di Avellino è stato disposto un nuovo accertamento nell’ambito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Avellino per far pieno luce sul pestaggio avvenuto nel parcheggio del supermercato DO.DE.CA di via Tagliamento il due aprile 2026. Sarà esaminato il dna rinvenuto nell'auto sequestrata e presumibilmente utilizzata per compiere l'azione violenta. Esami che partiranno il prossimo tre dicembre presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per la Campania e il Molise, dove saranno confrontate le tracce di DNA presenti nella vettura, con quello degli indagati, che erano stati sottoposti al prelievo di un campione di DNA.

Il percorso del Gps

Gli indagati sono difesi dagli avvocati Antonio Iannaccone, Rolando Iorio, Fabio Tulimiero, Ferdinando Di Meo, Michele Scibelli Marino Capone. Le indagini sul brutale raid hanno avuto un notevole impulso grazie alle dichiarazioni raccolte dagli agenti della Squadra Mobile, dalla ricostruzione del percorso della vettura a noleggio individuata dagli agenti di Via Palatucci con la ricostruzione del percorso del GPS e dal tracciamento dei tabulati telefonici e delle celle agganciate dai telefoni che nella prima fase delle indagini erano stati sequestrati per eseguire una copia Forense, ricollegabili a quello in uso nel periodo compreso tra marzo e aprile scorso.

L'intercettazione

Oltre al percorso del Gps, in mano agli inquirenti anche un’intercettazione captata a giugno dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino, nella quale si commentava la perquisizione eseguita dalla stessa polizia giudiziaria nei confronti degli indagati, infine un controllo in cui entrambi gli indagati erano insieme a bordo della vettura in uso ad uno di loro. Tutti elementi che dalle indagini della Mobile, coordinate dal pm Giovanni Sodano, avevano portato alla richiesta di misura cautelare accolta dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio.