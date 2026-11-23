Avellino, Ciampi lascia dopo 15 anni il Movimento Cinque Stelle: Non è una fuga Nuovo percorso per il già sindaco di Avellino a "Più Uno"

Movimento Cinque Stelle, Vincenzo Ciampi lascia dopo 15 anni di militanza. "Oggi si chiude per me un capitolo importante: ho deciso di lasciare il Movimento 5 Stelle - spiega ciampi -.

Già Sindaco Cinque stelle, consiglie regionale del Movemento e anche coordinatore proviciale

"Gli anni trascorsi nel Movimento che è stata la mia casa per 15 anni – prima come attivista, poi come Sindaco di Avellino, Consigliere regionale della Campania e, fino a pochi mesi fa, come Coordinatore provinciale – sono stati non solo un'esperienza amministrativa e politica importante al servizio della mia città e dell’Irpinia ma soprattutto un’esperienza umana straordinaria.

In questa esperienza umana ci sono state persone, affetti, speranze, battaglie e valori che porterò sempre nel mio cuore con rispetto e gratitudine. Non rinnego nulla del cammino fatto finora, che resta parte integrante della mia storia ma guardo avanti con rinnovato entusiasmo. Tutto ciò rende, ovviamente, sofferta questa scelta".

"Ho sofferto ma è la mia scelta"

"La mortificazione del territorio e del consenso, da un lato, e processi decisionali calati dall’alto e gestione padronale - spiega Ciampi -, dall’altro, e, infine, ma non per ordine di rilevanza, la eccessiva sudditanza nei confronti del PD rendono la mia permanenza nel Movimento ormai del tutto priva di entusiasmo, di significato e quindi insostenibile.

Quando parlo di mortificazione del territorio e del consenso mi riferisco all’Irpinia e ad Avellino. La comunità 5 Stelle irpina dopo aver fatto registrare il miglior risultato elettorale tra le liste M5S provinciali della Campania alle scorse elezioni regionali è stata privata di qualsivoglia considerazione, coinvolgimento, riconoscimento e rappresentanza. La mortificazione del consenso, inoltre, si è confermata anche in occasione delle elezioni amministrative di Avellino, dove, a titolo di mero esempio, il più votato della lista e in possesso di competenze specifiche è stato di fatto messo da parte. Va da sé che ho dato il mio contributo in entrambe le competizioni elettorali.

"Movimento 5 Stelle suddito del Pd"

La mia decisione, quindi, non è una fuga, non è dettata da motivi personali bensì è una scelta politica che nasce dalla constatazione che non ci sono più le condizioni dell’impegno personale perché, inoltre, all’ascolto e al confronto si sono sostituite decisioni già prese altrove.

Il mio impegno per Avellino e per l’Irpinia non viene meno. Ho deciso di intraprendere un nuovo percorso politico all’interno di Più Uno il nuovo soggetto politico fondato da Ernesto Maria Ruffini (ex direttore dell’Agenzia delle Entrate) e Franco Gabrielli (ex capo della Polizia) con l’obiettivo di allargare e rafforzare l’area del centrosinistra progressista e riformista. Quindi, rimango assolutamente e coerentemente all’interno del campo largo, all'interno del progetto politico per il quale mi sono speso negli ultimi anni".

"Passo a Più Uno"

Più Uno pone al centro della sua azione politica l’uguaglianza delle opportunità, il merito inteso come impegno e capacità anziché privilegio e la cd. “radicalità democratica” volta a rimuovere le cause profonde delle disuguaglianze sociali ed economiche (dando concreta e piena attuazione all’art. 3 della Costituzione).

Uno dei tratti distintivi di Più Uno che mi rappresenta riguarda la riforma fiscale e amministrativa, con l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale, sostenere la crescita delle imprese e introdurre strumenti di semplificazione come la “precompilata dei diritti”. Infine, la comune matrice tecnico-professionale, essendo io un funzionario tributario dell’Agenzia delle Entrate (lo stesso Ente diretto a lungo da Ruffini), favorisce una piena sintonia sui temi dell’efficienza della Pubblica Amministrazione, della semplificazione burocratica, dell’equità fiscale e della lotta all’evasione.

Grazie a chi ha camminato al mio fianco fino ad oggi e a chi vorrà condividere questa nuova sfida.Con stima e affetto. Vincenzo Ciampi". Si conclude così il messaggio social con cui Ciampi ha raccontato scelte e cambiamenti nel suo percorso politico.

