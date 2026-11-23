Una delegazione di Boston ad Ariano Irpino per un percorso di studio e ricerca "Sui benefici dell’olio extravergine d’oliva per salute e tradizioni della dieta mediterranea"

Nella giornata di ieri, Ariano Irpino ha accolto una delegazione americana della Road Scholar, proveniente da Boston, impegnata in un percorso di studio e ricerca, sui benefici dell’olio extravergine d’oliva per la salute e sulle tradizioni della dieta mediterranea. "Ad accogliere la delegazione, per conto del Sindaco Mario Ferrante, è stato il Vicesindaco Giovannantonio Puopolo, che ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale, evidenziando l’importanza di iniziative capaci di valorizzare le eccellenze agroalimentari e il patrimonio culturale del territorio. - si legge nella nota diffusa dal Comune - La visita si inserisce nell’ambito di un viaggio di 45 giorni dedicato alla scoperta dell’arte culinaria mediterranea, delle sue tradizioni e delle proprietà salutari dei suoi prodotti.

"Nuovo appuntamento dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali"

"La tappa arianese si è svolta presso un uliveto del territorio, dove ciascun componente della delegazione ha potuto adottare simbolicamente un albero di ulivo, instaurando un legame ideale con la terra irpina e con una delle sue più antiche tradizioni agricole. L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di incontro e scambio culturale, ponendo al centro l’olio extravergine d’oliva, alimento simbolo della dieta mediterranea e oggetto di crescente interesse scientifico per le sue proprietà nutrizionali. La delegazione tornerà prossimamente ad Ariano Irpino per un nuovo appuntamento dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali, che prevede un corso di cucina mediterranea, una visita in cantina e un’esperienza di degustazione con abbinamenti tra cibo e vino. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Mario Ferrante, sottolinea il valore di queste iniziative, che contribuiscono a promuovere Ariano Irpino a livello internazionale, rafforzandone l’attrattività turistica e valorizzando le tradizioni, le produzioni e l’identità del territorio".