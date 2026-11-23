"Noi Point" taglia il traguardo del primo anno di attività Sabato 28 Novembre alle 17 incontro nell’ex Chiesa del Carmine

L'impegno per Avellino prosegue, al di là del risultato elettorale. Giuseppe Aurigemma torna a confrontarsi con la città e lo fa partendo da un'esperienza già avviata a Borgo Ferrovia, con l'obiettivo di aprire una nuova fase per il progetto “Noi Point”. Per celebrare il primo anno di attività, sabato 28 Novembre, alle 17, presso l’ex Chiesa del Carmine di Avellino (nei pressi del Comune), si terrà un incontro nel corso della quale saranno illustrate le attività portate avanti attraverso il progetto e, soprattutto, le prospettive di sviluppo di un'iniziativa che punta a mettere al centro le esigenze della comunità, il sostegno alle famiglie e la valorizzazione delle nuove generazioni.

Nato come esperienza di prossimità e partecipazione nel quartiere di Borgo Ferrovia, “Noi Point” si propone oggi come un modello con potenzialità più ampie, capace di mettere in rete persone, competenze e realtà produttive per costruire nuove opportunità sul territorio.

L'incontro sarà anche l'occasione per Giuseppe Aurigemma di illustrare alcune priorità e proposte per il futuro, aprendo un confronto che guarda non soltanto al quartiere in cui il progetto è nato, ma all'intera comunità avellinese. “Il nostro impegno per Avellino non si ferma a una competizione elettorale. Ci sono esperienze e idee che meritano di essere portate avanti e messe a disposizione della città. Con “Noi Point” abbiamo avviato un percorso che può crescere e diventare un'opportunità più ampia”, conclude Aurigemma.