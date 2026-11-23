Quindici, muore operaio: condannato in Appello il datore di lavoro In secondo grado è stata riformata la sentenza di assoluzione con la condanna

di Paola Iandolo

Da assolto in primo grado, a condannato in Appello per la morte di un operaio. La responsabilità dell'imprenditore di Quindici - per il decesso di un operaio avvenuto nel settembre del 2019 - è stata individuata dai giudici della I Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli che hanno riformato la sentenza di assoluzione emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino nel febbraio 2024. La Procura di Avellino ha prontamente appellato la sentenza di assoluzione e dalla parte civile rappresentata dall'avvocato Sabato Moschiano. I ricorsi di appello sono stati accolti dichiarando l’ imputato, un settantenne imprenditore responsabile del reato di omicidio colposo, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante. Il settantenne è stato condannato per la violazione delle norme prevenzionistiche ad un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con pena sospesa. L’imputato è stato condannato al risarcimento del danno, da devolversi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute per il doppio grado di giudizio dalle costituite parti civili, condannandolo anche al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle costituite parti civili di 30mila euro per ognuna di loro.



La ricostruzione

Mario Fulvio Moschiano, operaio dell'azienda agricola d Quindici, è deceduto nel settembre 2019 in un capannone di Quindici. L'uomo era da anni addetto all’attività carico e scarico dì nocciole all’interno del capannone. Si occupava di ritirarle presso i produttori, al trasporto presso aziende agricole, lavorando in nero. Il giorno del decesso Moschiano sarebbe stato colpito dal cordino di una “scala caricatrice a nastro”, mentre eseguiva un ‘operazione di manutenzione, dopo aver svitato - con una chiave inglese - dei bulloni che tenevano bloccato il cordino dal morsetto, un impianto obsoleto e privo di dispositivi di blocco e sicurezza. Il cordino gli aveva provocato una profonda ferita da taglio al collo causandone il decesso. In primo grado il giudice aveva escluso che fosse provato che la manutenzione rientrasse tra le mansioni dell’operaio e per questo motivo non c’era nesso per condannare il titolare dell’ impresa. Una versione che è stata invece messa in discussione negli appelli di Procura e parte civile, per cui ora si attendono le motivazioni della sentenza, che saranno depositate entro novanta giorni.