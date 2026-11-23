Basket in lutto: addio alla signora Alma Nevola, vedova di Ciro Melillo Il cordoglio dell'Avellino Basket e l'abbraccio al gm Antonello Nevola

Il basket avellinese è in lutto per la morte della signora Alma Nevola, moglie di Ciro Melillo, figura storica della pallacanestro irpina, nonché zia di Antonello Nevola, general manager dell'Avellino Basket, che ha espresso il cordoglio alla famiglia Nevola-Melillo per la scomparsa della signora Alma, sempre al fianco di Melillo nei tanti anni di attività nel mondo della palla a spicchi.

Il cordoglio dell'Avellino Basket

"Il Presidente Lombardi e tutta la famiglia di Halley Campania Avellino Basket si stringono con profondo affetto attorno al nostro General Manager Antonello Nevola, per la scomparsa della cara zia Alma, moglie di Ciro Melillo, storico dirigente sportivo e figura di riferimento della pallacanestro italiana. Ad Antonello e a tutta la sua famiglia va il nostro pensiero più sincero e la nostra più sentita vicinanza in questo momento di dolore".