VIDEO | "Solchi": performance collettiva nel ricordo delle vittime del terremoto Azione performativa collettiva di Limina Teatro che attraversa simbolicamente il tema del crollo

"Solchi, performance collettiva" a cura di Limina Teatro con il sostegno della Diocesi di Avellino e del parroco del Duomo, Don Pasquale Iannuzzo: evento pochi minuti fa sulla Scalinata della Cattedrale nel ricordo del terremoto del 1980, proprio alle 19.34.

"Azione di memoria, una riflessione sulla fragilità"

"Il 23 novembre 1980, alle ore 19:34, una scossa di terremoto colpì l’Irpinia, segnando profondamente il territorio e la memoria di un’intera comunità. - si legge nella nota social di Limina Teatro e di Cliff Imperato - A 46 anni da quel tragico evento, Solchi propone un’azione performativa collettiva che attraversa simbolicamente il tema del crollo. Un gruppo di performer si lascerà rotolare lungo i gradini della scalinata del Duomo, accompagnato dal suono delle percussioni e dalla campana del Duomo. 90 secondi. La durata della performance coincide simbolicamente con quella della scossa del 23 novembre 1980. Il corpo diventa materia, il movimento diventa traccia, il crollo diventa gesto collettivo. Solchi è un’azione di memoria, una riflessione sulla fragilità e sulla capacità di una comunità di attraversare e trasformare le proprie ferite".