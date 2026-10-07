Avellino, continuano le truffe su whatsapp: "Ne ho bisogno, mandami un bonifico" Non mandate il denaro e contattate la persona che vi ha fatto la richiesta

di Paola Iandolo

"Ho superato il limite non posso fare un bonifico di 1193, mi fai il favore enorme di anticiparmeli con un bonifico istantaneo e domani te li restituisco. Te lo giuro ho bisogno di aiuto". Corre su whatsapp l'ultima truffa posta in essere dai malintenzionati, abili ad intrufolarsi nelle conversazioni su whats app a bloccare il profilo e inoltrare le richieste. A mandarle è un tale Kader Fofana che vi inoltra le sue coordinate per truffarvi. Quando comprende di essere stato scoperto e che immediatamente potrà essere denunciato corre ai rimedi cancellando i dati che vi ha inoltrato per farsi mandare il denaro.

Non effettuate i pagamenti

Arrivano i consigli utili per evitare di cadere nel tentativo di raggiro dei malviventi e sottrarre del denaro. Anche se conoscete benissimo la persona che vi inoltra la richiesta di denaro non effettuate il bonifico. Chiamate la persona interessata che vi dirà di non saper nulla del messaggio. Informatela che il suo profilo whatsapp è stato bloccato e ditegli di andare a presentare subito una denuncia per tutelare se stesso e i suoi contatti.