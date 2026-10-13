Ariano, cinghiale si schianta contro un'auto: due ragazze finiscono in ospedale Paura lungo la statale 90 delle puglie

Stavano facendo ritorno a casa, a Melito Irpino, quando improvvisamente si sono imbattute contro un cinghiale di grossa taglia che saliva velocemente dalla direzione opposta della strada da loro percorsa. Lo schianto è stato inevitabile.

Paura per due ragazze di 20 e 22 anno a bordo di una fiat 500. L'incidente è avvenuto lungo la statale 90 delle puglie, poco dopo un panificio in località Santa Barbara ad Ariano Irpino, direzione Grottaminarda.

Entrambe le ragazze hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi. Hanno riportato un trauma distorsivo cervico dorsale e una delle due anche contusione al ginocchio sinistro, con prognosi di sette giorni per entrambe.

Sul posto una volante della polizia che in quel momento stava transitando lungo l'arteria in questione, che ha subito allertato il servizio veterinario dell'Asl di Avellino. L'animale, morto dopo essersi schiantato contro l'auto è stato poi rimosso e sottoposto a tutte le procedure sanitarie del caso per la peste suina.

Si tratta dell'ennesimo incidente su questo tratto della statale 90 delle puglie che da Ariano porta a Grottaminarda, fortemente a rischio, soprattutto nelle ore notturne per la presenza di animali selvatici. Un serio pericolo per gli automobilisti in transito e sul quale occorre al più presto intervenire per arginare il fenomeno.