Ripartenza per l'Avellino verso Cesena: le ultime dal "Partenio-Lombardi" Domenica (ore 17.15) la sfida all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi

Ripartenza per l'Avellino al "Partenio-Lombardi" con una seduta pomeridiana a porte aperte. Dalle prossime ore sarà lavoro lontano da occhi indiscreti verso la gara con il Cesena, in programma domenica (ore 17.15) all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi. Si resta in attesa di comunicazioni relative alla trasferta o meno dei tifosi irpini in Romagna. Nella nota per la prevendita biglietti il Cesena ha sottolineato il blocco delle vendite per il settore ospiti disposto dall'Osservatorio in attesa degli accertamenti volti a verificare le responsabilità sui disordini registrati nel pre-gara di Avellino-Sampdoria all'esterno del "Partenio-Lombardi".

Il ds Aiello a Giugliano per la gara tra i tigrotti e l'Inter U23

Dal campo Luca Di Maggio ha lavorato in gruppo per poi sviluppare solo la parte finale dell'allenamento a bordocampo. Si è rivisto Tommaso Cancellotti con lavoro personalizzato. Il difensore punta allo sprint per il ritorno tra i convocati. Nel frattempo, pomeriggio al "De Cristofaro" per Mario Aiello. Il direttore sportivo dei lupi ha seguito Giugliano-Inter U23.