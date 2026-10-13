Cesena-Avellino, settore ospiti: disposto il blocco delle vendite dei biglietti

"A seguito dei fatti verificatisi in occasione della gara US Avellino-UC Sampdoria, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per il tramite della Questura di Forlì-Cesena, ha disposto il blocco delle vendite dei biglietti per il settore ospiti, in attesa degli accertamenti volti a verificare le eventuali responsabilità. Il provvedimento resterà in vigore fino a nuove disposizioni delle autorità competenti": ecco quanto comunicato dal Cesena FC sul sito ufficiale per le modalità di prevendita dei biglietti relativi alla gara Cesena-Avellino, in programma domenica (ore 17.15) all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi.
Attesa per le disposizioni definitive sulla trasferta
Nella determinazione numero 37 di mercoledì scorso, Cesena-Avellino figurava tra le gare a rischio 3 con prescrizione doppia, con la vendita dei biglietti per i residenti in Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell'U.S. Avellino, ma dopo quanto accaduto prima di Avellino-Sampdoria potrebbe cambiare il giudizio del Viminale e del CASMS.