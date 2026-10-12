Come riparte l'Avellino verso la sfida con il Cesena Attesa anche per i tifosi: nel 2025 furono 4600 i biglietti nel settore ospiti con fidelity card

Ultime ore di riposo per l'Avellino. I lupi guardano alla sfida con il Cesena dopo il 4-1 sulla Sampdoria che ha garantito la quota 10 in classifica dopo 6 turni. Nel finale di gara Izzo e Besaggio hanno rimediato l'ammonizione. Per il centrocampista è il quarto giallo in campionato ed entra nell'elenco dei calciatori in diffida: alla prossima ammonizione sarà costretto allo stop per un turno. Nesta punta al recupero completo di Simic, Di Maggio e Cancellotti. Il croato era già in panchina contro la Samp. Di Maggio non era tra i convocati, ma solo per evitare forzature nel recupero dal risentimento muscolare al terzo medio del bicipite femorale destro. Cancellotti punta allo sprint per mettersi davvero alle spalle la lesione miotendinea al soleo mediale di sinistra, rimediato nel match con il Palermo.

Indicazione dal Viminale: solo settore ospiti e con fidelity

Nel frattempo è attesa anche per i tifosi verso Cesena-Avellino. Nella scorsa stagione furono 4600 i biglietti a disposizione per i supporter irpini nel settore ospiti dello stadio romagnolo con l'acquisto del tagliando legato al possesso della fidelity card del club biancoverde. Dalle disposizioni dell'Osservatorio, pubblicate mercoledì scorso, Cesena-Avellino è tra le gare a rischio 3 con prescrizione doppia, con la vendita dei biglietti per i residenti in Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell'U.S. Avellino

Il dettaglio dalla determinazione numero 37

Per l'incontro di calcio di Serie B "Cesena - Avellino", in programma il 18 ottobre 2026, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l'adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative, come indicato dalla medesima Questura: vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "US Avellino 1912"; implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore".