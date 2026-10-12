Ariano abbraccia il rosa: 100 visite nella giornata della prevenzione Carlo Iannace ringrazia l'amministrazione comunale arianese a pertire dal sindaco Mario Ferrante

Si è svolta, presso il Centro Pastorale San Francesco di Ariano Irpino, la giornata di prevenzione “Ariano abbraccia il rosa: la forza della prevenzione”, promossa dall’associazione Amos Ariano Irpino Aps.

L’iniziativa ha registrato un importante risultato, con 100 visite effettuate, confermando l’attenzione della comunità verso la prevenzione e la tutela della salute. Venticinque gli esami ecografici. L’evento ha offerto un’importante occasione per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della diagnosi precoce e dei controlli medici regolari.

La giornata si inserisce nel percorso di impegno dell’associazione Amos Ariano Irpino APS, da sempre attiva nella promozione della cultura della prevenzione e nella sensibilizzazione sull’importanza di prendersi cura della propria salute.

"Un sentito ringraziamento va al sindaco di Ariano Irpino, Mario Ferrante per la vicinanza e il sostegno all’iniziativa, e a tutti i professionisti sanitari che hanno messo a disposizione le proprie competenze, contribuendo alla riuscita della giornata.

La prevenzione - afferma Carlo Iannace - è un gesto d’amore verso sé stessi e gli altri. Con iniziative come questa, Amos Ariano Irpino Aps rinnova il proprio impegno al fianco dei cittadini, affinché la salute e la diagnosi precoce siano sempre una priorità".