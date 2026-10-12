Avellino Basket, Di Carlo: "Bravi, ma serve più attenzione" "Abbiamo vinto un match che ha offerto diversi spunti per crescere ancora"

"Era una gara difficile, lo sapevamo e così è stata. Abbiamo preso l'inerzia, abbiamo sofferto a rimbalzo, siamo stati arrendevoli nel fondamentale, ma devo fare un plauso ai ragazzi perché alle difficoltà hanno risposto con compattezza trovando le giuste soluzioni tra attacco e difesa": così il coach dell'Halley Campania Avellino Basket, Gennaro Di Carlo, si è espresso al termine della vittoria biancoverde sulla Unieuro Forlì con il 3 su 3 nell'avvio stagionale per la squadra irpina.

"Gare che dicono tanto e da cui prendere tanto"

"Altra vittoria casalinga, complimenti anche a Forlì per la gara che ha fatto, ora testa al prossimo match. - ha aggiunto Di Carlo - Gare del genere devono insegnarci tanto. Non è un discorso fisico, ma mentale. Ci hanno messo in difficoltà, ma siamo stati bravi nei momenti clou. Fresno è importante, ha giocato di meno rispetto ad altri a Rimini, ma sapevo che sarebbe stato prezioso contro Forlì. Mi è piaciuto sotto diversi aspetti, comincia a comprendere le soluzioni utili e sono contento. Della Rosa? Spero in rapidi miglioramenti, non è un qualcosa di importante, ma allo stesso tempo è una parte delicata e occorre tempo. Non dovrà forzare".