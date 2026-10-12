Scandone, Dell'Imperio: "Ripartiamo da quanto fatto dopo l'intervallo" Il coach biancoverde: "Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento della seconda parte di gara"

"Abbiamo avuto un buon approccio alla gara, ma con il passare dei minuti ci siamo disuniti, allontanandoci dal piano partita preparato": così il coach della Scandone Avellino, Ciro Dell'Imperio, si è espresso al termine della gara persa dai lupi in trasferta contro la Ristopro Fabriano (81-71).

"Divario non rispecchia quanto visto nel finale"

"Soltanto nel terzo e nel quarto periodo siamo riusciti a ritrovare ordine, intensità e continuità, producendo una reazione importante che ci ha permesso di risalire fino al -3 a pochi secondi dalla sirena. - ha spiegato il coach biancoverde - Il divario conclusivo non rispecchia pienamente quanto visto nel finale, anche se Fabriano ha meritato la vittoria. Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento e dall’intensità mostrati nella seconda parte della gara: caratteristiche che, nelle prossime partite, dovranno accompagnarci per tutti i 40 minuti. Questa deve diventare la nostra forma mentis: giocare con concentrazione, aggressività e disciplina tattica dall’inizio alla fine. È su questo che continueremo a lavorare".