Avellino, corso di semeiotica per proprietari di cani e gatti Nella sala parrocchiale della chiesa di San Ciro sabato 17 ottobre

Un corso base di semeiotica per cani e gatti, aperto a tutti i proprietari, si terrà sabato 17 ottobre dalle 10:30 alle 12:30 nella sala parrocchiale della chiesa di San Ciro Martire, in via Dorso 4, ad Avellino. A condurlo sarà il veterinario Luigi De Rosa, con l'obiettivo di far riconoscere in tempo i segnali che indicano lo stato di salute degli animali domestici. La semeiotica è lo studio dei sintomi e dei segni clinici. Il corso insegnerà ai partecipanti a osservare cani e gatti e a cogliere gli indicatori di benessere o di malessere che a un occhio non esperto possono sfuggire.

Modalità di partecipazione

Per partecipare è gradita la prenotazione, da effettuare solo con un messaggio WhatsApp al numero 353 3297204. Il recapito è dedicato esclusivamente alle prenotazioni e non fa capo allo studio veterinario né al dottor De Rosa.

Il corso

De Rosa ha spiegato così l'impostazione del corso: «L'idea è insegnare come approcciare cane e gatto per conoscere i parametri di base e i segni clinici più evidenti».