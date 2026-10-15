Rione Santo Stefano ad Ariano, comune inadempiente: il Tar nomina il commissario Una vicenda amara tra le più vergognose della città

Mancata ricostruzione rione Santo Stefano: il comune di Ariano Irpino resta inerte ed il Tar nomina il commissario ad acta della Regione Campania.

Con ordinanza collegiale n. 1740/2026 del 14/10/2026, la seconda sezione del Tar Campania di Salerno, preso atto della mancata ottemperanza del comune di Ariano Irpino alla sentenza n. 1234 dello scorso 26 giugno (che aveva accolto il ricorso di due condomini della Umi 21/A, assistiti dall’avvocato Luigi Gambacorta, dietro istanza del legale ha nominato quale commissario ad acta il dirigente dell’area urbanistica della direzione generale governo del territorio della Regione Campania, con il preciso compito di sostituirsi al comune inadempiente e di avviare e concludere nel termine di sei mesi il procedimento previsto dall’art. 11 della legge regionale n. 20/2003.

Una storia infinita e ingarbugliata che tra l'altro negli ultimi mesi ha subito su quelle macerie della vergogna, un nuovo terremoto. Questo l'ultimo video realizzato nel giugno scorso. Non è cambiato nulla, anzi la situazione è peggiorata.

Si è dimesso nel frattempo, dopo la notifica della sentenza a giugno 2026, l'amministratore di uno dei condomini Roberto Cardinale e l'impresa che aveva in custodia il cantiere ha sciolto il contratto. Area in questione quindi ancora più abbandonata a se stessa. Una vicenda amara tra le più vergognose della città, di cui nessun responsabile finora di queste inadempienze ha mai pagato.