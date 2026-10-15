Avellino, sicurezza stradale: ecco la nuova segnaletica in via Circumvallazione Prosegue il programma di manutenzione della segnaletica orizzontale in città

Proseguono gli interventi sulla viabilità cittadina con il rifacimento della segnaletica orizzontale e degli attraversamenti pedonali. Dopo i lavori eseguiti in via Marotta e via De Napoli, gli interventi sono stati completati anche in via Circumvallazione e via Augusto Guerriero.

A comunicarlo è l’assessore del Comune di Avellino, Ettore Iacovacci, che ha fatto il punto sulle attività portate avanti dall’amministrazione per migliorare la visibilità della segnaletica stradale e rendere più sicuri gli spostamenti, con particolare attenzione ai pedoni.

L’obiettivo, come sottolineato dall’assessore, è garantire una segnaletica più visibile e resistente nel tempo, contribuendo alla sicurezza di automobilisti e cittadini che attraversano quotidianamente le strade della città.

Il programma degli interventi non si ferma qui. Per la prossima settimana, infatti, sono già previste nuove attività in altre zone di Avellino, a partire dai quartieri di San Tommaso e Valle.

"Siamo l’amministrazione del fare. Lavoriamo senza troppo clamore, lasciando che siano i fatti a parlare", ha dichiarato Iacovacci, evidenziando la volontà di proseguire con interventi mirati sulle criticità della viabilità e sulle situazioni che necessitano di miglioramenti.

La manutenzione della segnaletica orizzontale rappresenta un’attività importante per la sicurezza urbana, soprattutto nei punti di attraversamento pedonale, dove la visibilità delle strisce può contribuire a rendere più sicuri gli spostamenti quotidiani.

Con i prossimi lavori annunciati a San Tommaso e Valle, il programma di manutenzione proseguirà dunque in altri quartieri cittadini, con l’obiettivo di intervenire progressivamente sulle strade e migliorare le condizioni della viabilità.