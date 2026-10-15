Scandone Avellino, Vedovato: "Occorre trovare il giusto ritmo" Domenica (ore 18) al PalaDelMauro la sfida contro la Pielle Livorno per i biancoverdi

"È stato un inizio di campionato un po' complicato, abbiamo cominciato con due sconfitte. Nella prima siamo stati molto meno in partita rispetto a quanto visto in trasferta contro Fabriano. Gli alti e i bassi hanno condizionato lo sviluppo gara e il risultato. Per buoni tratti delle sfide siamo stati una buona squadra, ma nei bassi hanno rimediato la sconfitta": così si è espresso Jacopo Vedovato, centro della Scandone Avellino, nella settimana che porterà i lupi alla sfida contro la Pielle Livorno (domenica ore 18 al PalaDelMauro).

"Pensiamo al nostro percorso"

"Abbiamo giocato poco insieme con questo roster e si nota la differenza con alcune squadre, già pronte. Stiamo lavorando bene per accelerare nel percorso di crescita. - ha aggiunto il lungo biancoverde - Dobbiamo trovare il giusto ritmo. Siamo una squadra che può trovare buoni tiri, dobbiamo solo lavorare nel comprendere i valori e gli equilibri all'interno del roster. Abbiamo pagato molto a rimbalzo offensivo. Possiamo fare molto meglio di quanto fatto fin qui. Ci sono due gare complicate all'orizzonte, ma dobbiamo pensare al nostro percorso".