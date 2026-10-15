Fair play campionato arianese di tennis: Panathlon premia Manuela Leo Lealtà, correttezza e rispetto dei valori autentici dello sport

Il Panathlon Club Ariano Irpino, presieduto da Lucia Scrima, ha conferito il Premio Fair Play relativo al Campionato Arianese Misto di Tennis 2025/2026 a Manuela Leo, panathleta, per essersi distinta per lealtà, correttezza e rispetto dei valori autentici dello sport.

Il riconoscimento è stato consegnato dalla Past President del Club, Giusy Cardinale, in un momento che ha voluto sottolineare l’importanza dei comportamenti virtuosi dentro e fuori dal campo. Presente la consigliera comunale Mimma Giuliani.

La motivazione del premio:

"Per aver dimostrato lealtà, correttezza e rispetto, anteponendo i valori dello sport agli obiettivi personali e contribuendo, con il proprio comportamento, a promuovere uno spirito di collaborazione e condivisione. Un autentico esempio di fair play".

Con questo riconoscimento, il Panathlon Club Ariano Irpino rinnova il proprio impegno nella promozione di uno sport fondato non soltanto sul risultato agonistico, ma anche sull’etica, sulla solidarietà e sul rispetto reciproco.

Perché vincere è importante, ma saper vincere e saper rispettare gli altri lo è ancora di più.

"Complimenti a Manuela Leo per aver incarnato, con il suo comportamento, i valori che il Panathlon si impegna quotidianamente a diffondere attraverso lo sport".