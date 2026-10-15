Ariano, rovi sporgenti sulla strada a Stratola: di chi sono le competenze? La pericolosità è molto elevata, associata al transito dei mezzi pesanti

La bussola delle segnalazioni alla nostra redazione, di porta oggi in contrada Stratola ad Ariano Irpino dove i problemi sembra non finiscono mai. Da oltre un mese le ecoisole sono in tilt. Funziona solo il secco - ci dice un residente - tra l'altro sempre pieno e ogni giorno siamo costretti a riportare i rifiuti a casa. Non sappiamo più a chi rivolgerci. E' un sistema che non va e a parte i danneggiamenti ovunque, andrebbe sostituito con metodi diversi e più rapidi, pur comprendendo che le risorse non ci sono".

Ma il problema per il quale siamo qui è un altro. La strada è a rischio incidenti a causa della presenza di rovi sporgenti lungo le scarpate.

A chi compete mettere in sicurezza la strada? Al comune o agli stessi residenti? C'è chi ha dato fuoco alla vegetazione per eliminare il problema. Ma ci sono tratti in cui la pericolosità è molto elevata, associata al transito dei mezzi pesanti. Per non parlare delle buche causate proprio dei mezzi della ferrovia.