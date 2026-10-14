Ariano: bonificata la strada panoramica e presa in carico l'area verde ad Accoli Il comune interviene sulle due vocende deninciate da Ottopagine

Bonificata la strada panoramica dopo i disagi delle ultime ore a causa della presenza di terreno accanto ad un muraglione interessato dalla fuoriuscita di liquami fognari.

Lo apprendiamo dall'ufficio stampa del comune di Ariano Irpino. La strada è sgombra da detriti che avevano arrecato non pochi disagi. Qui la cronaca del precedente articolo. Resta ora da capire come e dove intervenire per eliminare del tutto la problematica.

Lo stesso ufficio stampa fa sapere che la segnalazione relativa allo stato di degrado in cui versa l'area verde antistante la sede dell'azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni dell'ambito territoriale A1 in contrada Accoli, zona Martiri ad Ariano Irpino è stata presa in carico dall'assessore Sara Pannese. Nei prossimi giorni verranno effettuati i lavori di ripristino. Leggi qui l'articolo precedente.