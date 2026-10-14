Ariano: la giunta comunale approva tre importanti iniziative, ecco quali sono Cultura, tradizioni, partecipazione civica e promozione del territorio

Cultura, tradizioni, partecipazione civica e promozione del territorio al centro dell'azione amministrativa.

La giunta comunale di Ariano Irpino, guidata dal sindaco Mario Ferrante, ha approvato nella seduta odierna tre importanti provvedimenti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, al rafforzamento della partecipazione civica e alla programmazione degli eventi natalizi.

Un primo provvedimento riguarda la candidatura della Ceramica di Ariano Irpino all'Inventario del patrimonio culturale Immateriale della Regione Campania (IPIC). Su proposta dell'associazione Amici del Museo di Ariano Irpino, presieduta da Silvio Grasso, l'amministrazione ha riconosciuto formalmente l'associazione quale soggetto proponente e punto di riferimento della comunità per il percorso di candidatura, concedendo il patrocinio morale del comune.

L'iniziativa punta a ottenere un importante riconoscimento per una tradizione artigianale millenaria, simbolo dell'identità culturale arianese, favorendone la tutela, la promozione e la valorizzazione anche in chiave turistica.

Il percorso sarà realizzato dall'associazione a titolo completamente gratuito, senza oneri per il bilancio comunale.

Il secondo provvedimento riguarda l'approvazione di un protocollo d'intesa triennale con Cittadinanzattiva Aps, finalizzato alla diffusione della cultura della cittadinanza attiva, del volontariato e della protezione civile.

L'accordo prevede la collaborazione tra il Comune e l'associazione per promuovere incontri, attività formative, iniziative nelle scuole e momenti di sensibilizzazione sui rischi naturali e sulla gestione delle emergenze. Particolare attenzione sarà dedicata alla diffusione del Piano comunale di Protezione Civile e al coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle giovani generazioni. Anche questa iniziativa non comporterà oneri finanziari diretti per l'Ente.

Infine, la Giunta ha approvato l'avviso pubblico per la realizzazione del programma "Natale Arianese 2026", che si svolgerà tra dicembre 2026 e gennaio 2027.

L'obiettivo è costruire un calendario di eventi culturali, artistici, musicali, teatrali e ricreativi capace di coinvolgere il centro storico, la Villa Comunale e i quartieri periferici, valorizzando le realtà associative locali e incentivando la presenza di visitatori.

Attraverso l'avviso pubblico, associazioni ed enti del terzo settore potranno presentare proposte progettuali e richiedere l'inserimento nel programma natalizio, anche con la possibilità di accedere a contributi economici secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'avviso.