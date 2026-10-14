Ariano: presentazione del libro "Liane e Marcello" di Tommaso Maria Ferri

Il comune di Ariano Irpino annuncia la presentazione del libro "Liane e Marcello" di Tommaso Maria Ferri. L'appuntamento è per martedì 27 ottobre 2026, alle ore 16:00, nella biblioteca comunale Pasquale Stanislao Mancini.
Ad organizzare l'evento, l'associazione culturale “Vizio di Leggere” diretta da Carla Moccia, tra le associazioni firmatarie del “Patto per la lettura” del comune di Ariano Irpino.
L’iniziativa rappresenta un’ulteriore occasione di promozione della lettura e di valorizzazione della biblioteca arianese quale luogo di incontro, confronto e crescita culturale per la comunità.