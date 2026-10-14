Galasso, Lega: "Auguri a Mimma Giuliani per la delicata delega conferitale" La nota della segretaria provinciale della Lega Salvini Premier ad Avellino

"La delega alle pari opportunità, famiglie, inclusione e pace conferita a Domenica "Mimma" Giuliani, consigliere comunale di Ariano Irpino, rappresenta un incarico di grande valore sociale e umano.

Rivolgo a Mimma i miei più sinceri auguri di buon lavoro per questo bellissimo e delicato incarico".

Ad affermarlo in una nota è Maria Sabina Galasso, la segretaria provinciale della Lega Salvini Premier per la provincia di Avellino.

"Conosco la sua attenzione alle persone, la sua capacità di ascolto e il suo impegno quotidiano ad Ariano Irpino.

Sono temi che per noi della Lega sono fondamentali, perché parlare di pari opportunità, di famiglia e di inclusione significa parlare del futuro, della coesione e della forza delle nostre comunità. Sono certa che saprà svolgere questo ruolo con il cuore e con la concretezza che la contraddistinguono".