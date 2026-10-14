Infrastrutture ferme, territori isolati: sindacato al fianco dei sindaci La paralisi dei lavori della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda

La Filt-Cgil Avellino-Benevento e la Fillea-Cgil Avellino-Benevento esprimono pieno sostegno alla richiesta avanzata dai sindaci dei 25 comuni dell’Alta Irpinia, che hanno indirizzato a Regione Campania e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una lettera di forte denuncia sullo stato di paralisi dei lavori della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda.

I primi cittadini hanno descritto con chiarezza una situazione ormai insostenibile: cantieri a singhiozzo, deviazioni continue, interruzioni della viabilità, disagi quotidiani per automobilisti e lavoratori, e un paradosso che pesa come un macigno; ingenti risorse già spese senza risultati concreti e visibili sul tracciato.

"Una condizione che mina la fiducia delle comunità e blocca ogni prospettiva di sviluppo. Serve trasparenza; vogliamo una relazione veritiera sullo stato dei lavori.

Come sindacato, condividiamo pienamente la richiesta dei sindaci di ottenere una relazione ufficiale, completa e realistica sullo stato dell’opera, sulle criticità tecniche e amministrative, sui fondi disponibili e soprattutto sui tempi reali di completamento. Senza collegamenti adeguati, parlare di sviluppo, attrazione di investimenti e contrasto allo spopolamento rischia di diventare retorica".

La lettera è firmata da segretario generale FiltCgil Av-Bn Giuseppe Anzalone e il segretario generale Fillea Av-Bn Massimo Graziano.