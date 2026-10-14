Grottaminarda: un nuovo servizio di assistenza ai cittadini e tutela lavoratori Sindacato Fna Confsal, Caf Italia e patronato Epas. La resonsabile zonale è Lea Di Flumeri

Porte aperte a Grottaminarda nelle vicinanze del municipio, in via Valle alla sede Fna Confsal, Caf Italia e patronato Epas: assistenza ai cittadini e tutela dei lavoratori.

Un nuovo importante punto di riferimento per lavoratori, pensionati e famiglie. Servizi di assistenza fiscale, previdenziale e sindacale.

Presso la sede sarà possibile ricevere assistenza per modelli 730 e redditi, Isee, pensioni di vecchiaia, prestazioni di invalidità, ricostituzioni pensionistiche e successioni. Saranno inoltre disponibili servizi relativi alle utenze luce e gas e al settore assicurativo.

Uno spazio centrale sarà dedicato alle malattie professionali, con supporto ai lavoratori che intendono avviare una pratica per il riconoscimento di patologie riconducibili all’attività lavorativa.

La tutela riguarda, in presenza dei requisiti assicurativi e sanitari previsti, numerose categorie professionali.

Potranno rivolgersi alla sede per informazioni e assistenza:

• Operai dell’industria, compresi i lavoratori dei settori metalmeccanico, chimico e manifatturiero.

• Lavoratori dell’edilizia e muratori, minatori e addetti alle cave.

• Artigiani e titolari di imprese artigiane assicurati, falegnami e lavoratori del legno, elettricisti, idraulici e installatori.

• Agricoltori e lavoratori agricoli dipendenti, compresi gli operai stagionali, coltivatori diretti e lavoratori agricoli autonomi assicurati.

• Autisti, camionisti e altri lavoratori dei trasporti, magazzinieri e addetti alla logistica.

• Addetti alle pulizie e alla sanificazione, lavoratori della ristorazione e degli alberghi.

• Infermieri, Oss e altri operatori sanitari;

• Dipendenti delle aziende private e dipendenti pubblici rientranti nella tutela Inail

• Lavoratori marittimi e della navigazione, lavoratori a domicilio assicurati, soci lavoratori e altre figure comprese nell’assicurazione obbligatoria.

L’appartenenza a una categoria non comporta automaticamente il riconoscimento della malattia professionale: occorre verificare la posizione assicurativa, la documentazione sanitaria e il rapporto tra la patologia e il lavoro svolto. L’assistenza del patronato permetterà di orientarsi nella procedura e nella predisposizione della pratica.

La nuova sede intende offrire un servizio di prossimità, aiutando i cittadini a conoscere i propri diritti e ad affrontare gli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali.