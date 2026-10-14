Ariano, liquami fognari sulla strada panoramica: guardate che soluzione assurda L'indignazione degli abitanti: "Siamo senza parole"

In più occasioni nel corso degli anni, sollecitati dagli abitanti del luogo esasperati, ci siamo occupati della fuoruscita di liquami fognari da un muraglione lungo la strada panoramica ad Ariano Irpino, mostrandovi video e foto. L'ultimo articolo risale a pochi giorni fa. Eccolo. Sollecitazioni al comune sono giunte anche attraverso una pec dall'amministratore condominiale.

Ma attenzione, udite udire, qualcosa nelle ultime ore si è mosso ma nel modo peggiore...

"Vorremmo sapere da quale mente geniale è partita l'idea di scaricare terriccio misto a breccia sul punto in cui a terra si riversano i liquami, ai bordi del muraglione. Terreno che a sua volta sta invadendo la strada panoramica fino a creare anche disagi e pericoli agli automobilisti. Sono già scivolate diverse auto davanti ai nostri occhi. E' davvero assurdo.

Ma chi ha autorizzato una cosa simile? E con quale criterio o beneficio? Si può essere davvero così negligenti?"