Tassa rifiuti ad Ariano: avviata negoziazione per scongiurare aumento tariffa Incontro tra l'amministrazione comunale e i vertici di Irpiniambiente

Si è svolto oggi al comune di Ariano Irpino, un incontro tra l’amministrazione comunale e i vertici di Irpiniambiente, per affrontare le criticità legate alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e al possibile aumento della tari.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Ferrante, ha avviato un percorso di interlocuzione e negoziazione con la società, con l’obiettivo prioritario di scongiurare aumenti tariffari a carico dei cittadini e delle attività produttive, salvaguardando al contempo la qualità del servizio.

Tra le principali questioni affrontate figurano il cambiamento del perimetro operativo di Irpiniambiente, le modalità di tariffazione stabilite dall'ente d'ambito e la necessità di rivedere alcuni aspetti organizzativi del servizio, con particolare riferimento alla gestione delle ecoisole e al sistema di raccolta porta a porta.

Si tratta di problematiche che richiedono un confronto tecnico e istituzionale approfondito, al fine di individuare soluzioni sostenibili sotto il profilo economico e funzionale.

A tal proposito, è prevista una prossima riunione tecnica per analizzare nel dettaglio i servizi erogati, verificare possibili margini di ottimizzazione dei costi e definire strategie concrete per incrementare la percentuale di raccolta differenziata sul territorio comunale.

L'amministrazione comunale ribadisce la volontà di affrontare la questione con senso di responsabilità, attraverso un dialogo costruttivo con tutti i soggetti coinvolti.