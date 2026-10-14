Ariano, Daniele Tiso:"Depuratore Camporeale, disservizio che si protrae da anni" Presentata richiesta di accesso agli atti

"Ho formalmente presentato, in qualità di consigliere comunale, una richiesta di accesso agli atti relativa all’impianto di depurazione situato nell’area produttiva di Camporeale, inserito nell’ambito del Piano per gli Insediamenti Produttivi (Pip).

L’obiettivo è acquisire un quadro completo e documentato della situazione dell’impianto, che da diversi anni risulta non funzionante, o comunque non in condizioni di assicurare regolarmente il servizio per il quale è stato realizzato.

Il mancato funzionamento del depuratore a servizio dell'area Pip in località Camporeale rappresenta una problematica che merita risposte concrete e un intervento tempestivo da parte dell'Amministrazione comunale. Stando alle informazioni attualmente disponibili, la situazione si protrarrebbe da diversi anni e comporterebbe disagi agli utenti, costretti a conferire i reflui presso impianti situati fuori dal territorio comunale, con aggravi economici legati al trasporto e al conferimento.

In qualità di consigliere comunale, ritengo doveroso approfondire la questione e sollecitare un'azione amministrativa volta a individuare le cause del perdurare del disservizio e, soprattutto, a definire tempi certi per il ripristino della funzionalità dell'impianto.

Non intendo alimentare polemiche, ma esercitare responsabilmente il mandato ricevuto, portando all'attenzione delle istituzioni una criticità che necessita di essere affrontata con serietà, trasparenza e concretezza.

Rivolgo un appello al sindaco e all'amministrazione comunale affinché la questione venga affrontata con la massima urgenza, verificando ogni possibilità utile a superare il disservizio e a ridurre gli eventuali maggiori oneri a carico degli operatori e degli utenti. La comunità ha diritto a conoscere lo stato della situazione e i tempi previsti per la soluzione. Continuerò a seguire la vicenda nelle sedi istituzionali competenti, sollecitando gli approfondimenti necessari.

Ritengo doveroso, nell’esercizio del mio mandato, comprendere perché un impianto destinato a svolgere un servizio importante per l’area produttiva e per la comunità non sia oggi pienamente operativo, quali siano state le cause e quali iniziative siano state assunte nel corso di questi mesi per risolvere il problema.

La richiesta è finalizzata esclusivamente ad acquisire elementi documentali e verificabili, nell’interesse della trasparenza amministrativa e della comunità.

Una volta acquisita e analizzata la documentazione, saranno valutate le ulteriori iniziative istituzionali da assumere nelle sedi competenti".