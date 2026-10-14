DonoDay 2026: l'associazione Panacea di Ariano sul podio a Genova I volontari guidati da Maria Spina Pratola si aggiudicano il 2°premio al contest nazionale

Prestigioso riconoscimento nazionale per l'attività di clownterapia dell'associazione Panacea Odv di Ariano Irpino guidata da Maria Spina Pratola.

2° premio al contest nazionale ''Donare Mi Dona 2026'', promosso dall'istituto italiano della donazione (IID) in occasione del giorno del dono - DonoDay2026, nell'ambito del protocollo d'intesa con il ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero della giustizia, dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Il premio è stato ritirato ufficialmente a Genova da una delegazione di volontari, in rappresentanza dell'associazione, in occasione dell'evento nazionale del "Giorno del Dono".

Hanno rappresentato Panacea Odv: la coordinatrice Maria Spina Pratola. I volontari: Emanuela Riccio, Leonardo Russolillo, Michelina Mariano, Fernando Sicuranza.

L'attività premiata trasmette un messaggio di umanità e vicinanza, racconta attraverso i volontari clown che portano sorrisi, ascolto e leggerezza nei luoghi di cura di Ariano e dell'Irpinia, che: ''Ogni gesto conta, ogni dono resta'', soprattutto quando ciò cura il cuore.

La cerimonia di premiazione si è tenuta a Genova, capitale italiana del Dono 2026, presso la sala trasparenza, palazzo della regione Liguria.

Maria Spina Pratola: ''Un risultato che dedichiamo a tutti i volontari, alle famiglie, alle Rsa che ci aprono le porte e accolgono la nostra attività di clownterapia, agli ospiti delle strutture che incrociamo sul nostro cammino e a chi ogni giorno sceglie di donare''.