Nomina commissione pari opportunità Anci: parla la consigliera Mimma Giuliani "Darò voce alle aree interne, al ruolo delle donne e ai reali problemi del territorio"

Nomina nella commissione pari opportunità dell'Anci e richiesta di modifica della denominazione del gruppo consiliare.

Parla la consigliera comunale, capogruppo Lega ad Ariano Irpino Domenica Mimma Giuliani.

Accolgo con grande soddisfazione e con senso di responsabilità la nomina a componente della commissione pari opportunità dell'Anci, in rappresentanza della Lega Salvini Premier.

È un riconoscimento che non considero personale, ma che appartiene al percorso politico e amministrativo costruito in questi anni sul territorio.

Ringrazio il partito, nelle sue articolazioni nazionali, regionali e provinciali, per la fiducia che mi è stata accordata: la onorerò portando in quella sede la voce di una comunità delle aree interne, dove le pari opportunità non sono uno slogan ma una condizione concreta di sviluppo.

Penso alla presenza delle donne nelle amministrazioni locali, alla conciliazione tra lavoro e famiglia, al contrasto alla violenza di genere, ai servizi che nei piccoli e medi Comuni fanno la differenza tra restare e andare via.

Su questi temi intendo lavorare, in un confronto leale con amministratrici e amministratori di ogni parte d'Italia e di ogni orientamento politico.

Colgo l'occasione per comunicare che ho presentato istanza al presidente del consiglio comunale Antonio Della Croce affinché la denominazione del gruppo consiliare, oggi "Lega - Liberi e Forti", venga modificata in "Lega".

È una scelta di chiarezza. Il mio impegno in consiglio comunale si svolge nel nome e nel segno della Lega Salvini Premier, con l'autorizzazione della segreteria provinciale, ed è giusto che la denominazione del gruppo lo dica senza ambiguità, ai cittadini prima ancora che alle istituzioni. Nessuna polemica verso nessuno e pieno rispetto per le esperienze civiche che hanno accompagnato il cammino fin qui: semplicemente, la coerenza tra ciò che si è e il nome con cui ci si presenta.

Continuerò a svolgere il mio ruolo in consiglio con lo stesso spirito di sempre: attenzione ai problemi reali della città, disponibilità al dialogo, fermezza nelle posizioni. Da oggi con una responsabilità in più, che intendo mettere al servizio di Ariano Irpino e dell'intera Irpinia".