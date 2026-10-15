L'arbitro di Cesena-Avellino: le designazioni del settimo turno Domenica (ore 17.15) la sfida all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi

La gara Cesena-Avellino, valida per la settima giornata del campionato di Serie B e in programma domenica (ore 17.15) all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi sarà diretta da Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto con Matteo Gentile della sezione di Isernia e Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste assistenti e con Cerea quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Luca Massimi della sezione di Termoli con Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo AVAR.

Due vittorie e una sconfitta per i lupi

Sono tre i precedenti con Perenzoni direttore di gara per i lupi: due vittorie (Avellino-Fidelis Andria 2-0 del 19 febbraio 2022 in Serie C e Avellino-Spezia 0-4 del 25 ottobre 2025) e una vittoria (Avellino-Padova 1-0 del 7 marzo scorso). Bilancio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta (in Coppa Italia), invece, per il Cesena con Perenzoni.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Settima Giornata

Hellas Verona-Catanzaro: Perri

Ascoli-Empoli: Mazzoni

Benevento-Vicenza: Galipò

Carrarese-Modena: La Penna

Padova-Virtus Entella: Madonia

Mantova-Palermo: Zufferli

Pisa-Cremonese: Di Loreto

Juve Stabia-Sudtirol: Rapuano

Cesena-Avellino: Perenzoni

Sampdoria-Arezzo: Colombo