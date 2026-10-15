L'arbitro di Cesena-Avellino: le designazioni del settimo turno

La gara Cesena-Avellino, valida per la settima giornata del campionato di Serie B e in programma domenica (ore 17.15) all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi sarà diretta da Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto con Matteo Gentile della sezione di Isernia e Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste assistenti e con Cerea quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Luca Massimi della sezione di Termoli con Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo AVAR.
Due vittorie e una sconfitta per i lupi
Sono tre i precedenti con Perenzoni direttore di gara per i lupi: due vittorie (Avellino-Fidelis Andria 2-0 del 19 febbraio 2022 in Serie C e Avellino-Spezia 0-4 del 25 ottobre 2025) e una vittoria (Avellino-Padova 1-0 del 7 marzo scorso). Bilancio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta (in Coppa Italia), invece, per il Cesena con Perenzoni.
Le designazioni arbitrali
Serie B
Settima Giornata
Hellas Verona-Catanzaro: Perri
Ascoli-Empoli: Mazzoni
Benevento-Vicenza: Galipò
Carrarese-Modena: La Penna
Padova-Virtus Entella: Madonia
Mantova-Palermo: Zufferli
Pisa-Cremonese: Di Loreto
Juve Stabia-Sudtirol: Rapuano
Cesena-Avellino: Perenzoni
Sampdoria-Arezzo: Colombo