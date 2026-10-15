Avellino: esodo biancoverde a Cesena, già venduti oltre mille biglietti Domenica (ore 17.15) la sfida per la settima giornata del campionato di Serie B

Nella prima giornata di prevendita per il settore ospiti dell'Orogel Stadium - Dino Manuzzi sono stati venduti 1145 biglietti sulla quota massima di 2500 definita nelle scorse ore dopo le nuove valutazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Altro esodo biancoverde, Avellino che sarà seguito da tantissimi tifosi anche a Cesena per la settima giornata del campionato di Serie B.

Verso la conferma dell'undici titolare

Dal campo sembra profilarsi la conferma dell'undici schierato da Nesta nel 4-1 sulla Sampdoria. Difficile, se non impossibile toccare la formazione che in 29 minuti ha realizzato quattro gol e che ha saputo gestire il vantaggio nella ripresa sfiorando anche la quinta rete. Di Maggio è in gruppo, ma la rotazione con Palumbo mezzala destra e Palmiero regista risulta intoccabile al netto di sorprese dell'ultimo minuto. Anche per l'attacco la coppia Cheddira-Russo vola verso la conferma con Favilli primo cambio dalla panchina.